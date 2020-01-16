Последнее обновление: 16.01.2020 15:17

Новый премьер РФ представил Госдуме свою программу

Госдума РФ утвердила согласие на назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства. За его утверждение проголосовали 383 депутата, против — 0, воздержался 41 депутат, следует из трансляции РБК с заседания Госдумы.

Перед голосованием Мишустин представил депутатам свою программу. Среди задач правительства Мишустин перечислил заботу о семье и детях, повышение качества управления, повышение благосостояния граждан, улучшение ситуации в предпринимательстве, для чего необходимо восстановить утраченное доверие между бизнесом и властью, эффективное использование ресурсов, имеющихся в распоряжении правительства и расстановка приоритетов в расходах бюджета, стимулирование цифровизации реального сектора экономики, дальнейший рост аграрного сектора, увеличение экспорта сельхозпродукции и животноводства, увеличение роста доходов фермеров, развитие транспорта, прежде всего автодорог.

Мишустин подчеркнул, что все члены правительства будут нести персональную ответственность за реализацию национальных целей развития. Всю работу они будут вести в сотрудничестве с депутатами Госдумы.

blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование