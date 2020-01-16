Турция начинает отправку военных в Ливию в поддержку базирующегося в Триполи и признанного международным сообществом правительства, сказал президент Тайип Эрдоган в четверг, за несколько дней до саммита в Берлине, на котором будет обсуждаться ливийский конфликт.

Выступая в Анкаре, Эрдоган добавил, что Турция будет продолжать использовать все дипломатические и военные средства для обеспечения стабильности к югу от страны, в том числе в Ливии. В воскресенье Эрдоган должен встретиться с лидерами Германии, России, Великобритании и Италии для обсуждения конфликта, передает Reuters.

Противоборствующие стороны ливийского конфликта добились некоторого прогресса на непрямых мирных переговорах в Москве в понедельник, но не договорились о бессрочном прекращении огня, чтобы положить конец девятимесячным боям за столицу Триполи.