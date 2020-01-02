Последнее обновление: 02.01.2020 19:09

Парламент Турции разрешил отправку военных в Ливию

Турецкие парламентарии одобрили законопроект, который предусматривает отправку военных в Ливию, сообщает телеканал NTV.

Из 509 депутатов, принявших участие в голосовании, 184 выступили против, 325 — за. На первом этапе речь идет об отправке военных специалистов для обучения ливийских бойцов, передает РБК.

В конце декабря правительство национального согласия (ПНС) Ливии направило Турции официальный запрос о военной поддержке. Анкару попросили предоставить «воздушную, наземную и морскую» военную поддержку. Это необходимо для отражения наступления на Триполи с востока страны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что вопрос об отправке войск в Ливию парламент рассмотрит в январе 2020 года.

blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование