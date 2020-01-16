Последнее обновление: 16.01.2020 10:58

Госдума РФ назвала дату рассмотрения кандидатуры нового премьера

Предложенная президентом РФ Путиным кандидатура нового премьера будет рассмотрена Госдумой на пленарном заседании 16 января.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдумы РФ.

«Необходимо максимально оперативно утвердить председателя правительства, которому предстоит сформировать кабинет министров. Все задачи, которые были обозначены президентом в послании, требуют скорейшего решения», - цитирует пресс-служба зампреда Госдумы, руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова.

Предложенный Путиным на должность премьера Михаил Мишустин уже встретился с лидерами фракций, но пока не обсуждал с парламентариями возможный состав правительства РФ.

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