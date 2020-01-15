Новым премьером РФ станет Михаил Мишустин

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьера.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В настоящий момент Михаил Мишустин. возглавляет Федеральную налоговую службу России.

Родился в 1966 году в Москве. Окончил Московский станкоинструментальный институт, по специальности инженер-системотехник. Несколько лет работал директором тестовой лаборатории, заместителем генерального директора Международного компьютерного клуба, одного из первых профессиональных объединений на российском рынке информационных технологий.

В августе 1998 года его назначили государственным налоговым инспектором управления по рассмотрению налоговых споров при Госналогслужбе России. В 1999 году был назначен заместителем руководителя Госналогслужбы. Когда ведомство было переименовано в Министерство по налогам и сборам, стал заместителем министра. Был разработчиком Закона об электронной цифровой подписи. Разрабатывал и внедрял принцип "одного окна".

С марта 2004 года по декабрь 2006 года он возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости.

Кандидат экономических наук. Автор монографии об информационно-технологических механизмах государственного налогового администрирования и монографии об информационно-технологических основах администрирования имущественных налогов.

Регулярно играет в хоккей. Мишустин женат и воспитывает трёх сыновей