Последнее обновление: 15.01.2020 19:32

Новым премьером РФ станет Михаил Мишустин

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьера.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В настоящий момент Михаил Мишустин. возглавляет Федеральную налоговую службу России.

Родился в 1966 году в Москве. Окончил Московский станкоинструментальный институт, по специальности инженер-системотехник. Несколько лет работал директором тестовой лаборатории, заместителем генерального директора Международного компьютерного клуба, одного из первых профессиональных объединений на российском рынке информационных технологий.

В августе 1998 года его назначили государственным налоговым инспектором управления по рассмотрению налоговых споров при Госналогслужбе России. В 1999 году был назначен заместителем руководителя Госналогслужбы. Когда ведомство было переименовано в Министерство по налогам и сборам, стал заместителем министра. Был разработчиком Закона об электронной цифровой подписи. Разрабатывал и внедрял принцип "одного окна".

С марта 2004 года по декабрь 2006 года он возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости.

Кандидат экономических наук. Автор монографии об информационно-технологических механизмах государственного налогового администрирования и монографии об информационно-технологических основах администрирования имущественных налогов.

Регулярно играет в хоккей. Мишустин женат и воспитывает трёх сыновей

blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование