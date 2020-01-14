ЕСПЧ отказался признать политическим второе дело ЮКОСа

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал на своем сайте во вторник, 14 января, решение по жалобам Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на уголовное преследование по второму делу ЮКОСа.

Суд постановил, что было нарушено право на справедливый суд, но преследование не было политически мотивированным, передает DW.

Таким образом, суд признал нарушение 6, 7 и 8 статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Кроме того, ЕСПЧ не назначил денежные компенсации Ходорковскому и Лебедеву, оговорив в постановлении, что "установление нарушения само по себе является достаточной справедливой компенсацией морального вреда, причиненного заявителям".

Михаил Ходорковский в своем комментарии подчеркивает, что заявители не просили денежной компенсации в жалобе.

По второму делу ЮКОСа в 2010 году экс-главу компании Михаила Ходорковского и бывшего руководителя МФО "Менатеп" Платона Лебедева осудили на 14 лет лишения свободы по совокупности с приговором, вынесенным в ходе предыдущего процесса (за неуплату налогов). Второе дело строилось на обвинении в хищении 200 млн тонн нефти и попытке легализации выручки от их продажи. Срок был снижен в апелляции, а в декабре 2013 года Ходорковский был помилован президентом России Владимиром Путиным.

В предыдущих решениях по делу ЮКОСа ЕСПЧ так же не признавал политической мотивации, но подтверждал нарушения прав заявителей на справедливое судебное разбирательство.