Последнее обновление: 18.02.2020 13:57

Россия проиграла суд в Гааге против акционеров ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги во вторник, 18 февраля, вынес решение в пользу мажоритарных акционеров компании ЮКОС. Решение нижестоящего суда, отменившего взыскание с России 50 миллиардов долларов в пользу трех крупных акционеров ЮКОСА, признано недействительным.

Разбирательство по данному делу длится с 2014 года. В июле третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших главных акционеров ЮКОСа - Veteran Petroleum Ltd., Yukos Universal Ltd. и Hulley Enterprises Ltd. Москва обжаловала это решение, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества.

В июне 2015 года во Франции и Бельгии был наложен обеспечительный арест на имущество, которое исполнители решения суда сочли российским.

В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил судебное решение 2014 года, пояснив, что данное дело не находится в компетенции Гаагского арбитража.

Россия имеет право обжаловать решение Апелляционного суда Гааги в Верховном суде Нидерландов. В Минюсте РФ сразу же заявили о намерении оспорить решение суда, указав, что суд проигнорировал тот факт, что бывшие акционеры ЮКОСа не являлись добросовестными инвесторами.

"Контроль над активами этой компании был получен ими с помощью целого ряда незаконных действий, включая сговор и подкуп должностных лиц", - говорится в сообщении министерства. В ведомстве отмечают, что решение голландского апелляционного суда также не соответствует позиции ЕСПЧ, который ранее отверг обвинения в адрес РФ в "политической мотивации" и "репрессивном характере" преследования компании ЮКОС.

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