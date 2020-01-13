Госсекретарь США возмутился обстрелом американской авиабазы в Ираке

Государственный секретарь США Майк Помпео выразил возмущение информацией об обстреле авиабазы в Ираке, которую используют американские военные. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я молюсь за скорейшее выздоровление раненых и призываю правительство Ирака привлечь к ответственности виновных в этом нападении на иракский народ», — отметил Помпео, передает РБК.

О ракетном обстреле авиабазы Балад, которая расположена к северу от столицы Ирака, стало известно 12 января. По объекту было выпущено восемь реактивных снарядов.

В результате обстрела никто не погиб. Багдад заявил о четверых пострадавших, среди которых нет военнослужащих США. Кто именно нанес ракетный удар пока неизвестно.

4 января база Балад уже подвергалась ракетному обстрелу. Тогда снаряды прилетели и в «зеленую зону» — район Багдада, где расположено посольство США, а также в район Аль-Джадирия, в котором находятся административные здания.

8 января иранский Корпус стражей исламской революции выпустил около десяти ракет по двум авиабазам США в Ираке. Таким образом Тегеран отреагировал на убийство генерала «Аль-Кудс» Касема Сулеймани в Багдаде 2 января.