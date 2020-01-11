Трамп пригрозил взыскать с Ирака деньги за вывод американских войск

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что, по его мнению, власти Ирака должны заплатить Соединенным Штатам компенсацию за строительство военных баз и посольства в Багдаде в случае вывода американских войск с территории этой страны.

«Я сказал им: «Если мы уйдем, вам придется заплатить нам», — отметил лидер, предупредив, что военнослужащие ВВС США «останутся там», если Багдад откажется платить. По словам Трампа, в Ираке «только публично говорят» о необходимости вывода американских войск, однако не поднимают этот вопрос на своих закрытых заседаниях, передает РБК.

На вопрос, каким образом Вашингтон намерен получить выплаты от Ирака, Трамп ответил: «Сегодня у нас много их денег». Речь, по его словам, идет о $35 млрд, которые Ирак разместил на счетах в американских банках. «Я думаю, что они согласятся заплатить. В противном случае мы останемся там», — сказал он.

Ранее, 3 января, Трамп в своем аккаунте в Twitter написал, что усиление влияния Тегерана в Ираке «не закончится ничем хорошим». Глава Белого дома напомнил, что «Соединенные Штаты платят Ираку миллиарды долларов в год на протяжении многих лет», однако за последние 15 лет Иран все больше и больше контролирует Ирак, и этим недоволен народ.

5 января парламент Ирака проголосовал за вывод всех иностранных военных контингентов из страны после атаки США около международного аэропорта Багдада, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Сейчас в Ираке находятся военные США, а также Великобритании, Франции, Германии и других европейских стран. Трамп настаивает на том, что США уйдут только в том случае, если Ирак вернет «миллиарды», вложенные США в авиабазу Балад, и пригрозил ввести санкции, если Багдад откажется это сделать.

Премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди ранее попросил администрацию Трампа направить делегацию в Багдад для разработки механизма вывода войск из страны. По его словам, Ирак «стремится поддерживать хорошие отношения» со своими союзниками, однако решение парламента о выводе американских войску остается в силе. Он также отметил, что операция по устранению Касема Сулеймани вблизи аэропорта Багдада прошла без разрешения иракского правительства, что является прямым нарушением действующих соглашений.

В минувшую пятницу Трамп заявил, что Сулеймани планировал атаковать четыре посольства США, в том числе американское диппредставительство в Багдаде. Госсекретарь США Майк Помпео также говорил, что Сулеймани планировал «широкомасштабное крупномасштабное нападение» на американские объекты, в том числе дипмиссии на Ближнем Востоке. Источники телеканала CBS News сообщили, что во время брифинга чиновников администрации в начале недели членам конгресса не сообщили о каких-либо неминуемых угрозах посольствам США.