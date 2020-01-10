Каталонский евродепутат Жункерас останется в тюрьме в Испании

Верховный суд Испании (ВСИ) решил в четверг, 9 января, что каталонский политик Ориол Жункерас, вопреки решению Суда Евросоюза, не может быть освобожден из испанской тюрьмы, чтобы приступить к исполнению обязанностей депутата Европарламента.

Суд в Мадриде считает, что на Жункераса, избранного евродепутатом от Каталонии 26 мая 2019 года, не может распространяться положение о депутатской неприкосновенности, поскольку ему вынесен приговор, не подлежащий обжалованию. Решение ВСИ вызвало отрицательную реакцию сторонников каталонской независимости, передает DW.

Находящийся в Люксембурге Суд Евросоюза постановил 19 декабря, что Жункерас, как избранный депутат, имеет право явиться в Страсбург для получения депутатского мандата и работать в качестве члена Европарламента. А Европейский свободный альянс, который объединяет в Европарламенте партии, представляющие интересы национальных меньшинств, даже собирался избрать его зампредседателя своей фракции.

Со своей стороны ВСИ, перед тем как принять решение по Жункерасу, запросил мнение Центральной избирательной комиссии, прокуратуры и государственной адвокатуры Испании. За удовлетворение требования Суда ЕС высказалась только адвокатура.

Мотивируя свое решение, ВСИ отметил, что деяния, совершенные Жункерасам, оцениваются как "особо тяжкие", а посему ему, как заключенному, "не могут быть предоставлены какие-либо льготы".

Ориол Жункерас, лидер партии Левых республиканцев и бывший вице-президент Каталонской автономии, был приговорен в октябре 2019 года к 13 годам тюрьмы. Ему также запретили в последующие 13 лет занимать государственные должности.

Судебный процесс по делу Жункераса и группы других каталонских политиков проходил с февраля по июнь 2019 года. Приговор был вынесен по двум статьям УК Испании - за участие в "бунте", то есть "антигосударственном невооруженном мятеже", и нецелевое использовании государственных средств.

Жункерас был одним из вдохновителей проведения в октябре 2017 года референдума о выходе Каталонии из состава Испании, а затем, по его итогам (в голосовании приняло участие лишь 43% имевших право голоса), провозглашения суверенитета региона.

Оба деяния, поставившие страну на грань острого гражданского противостояния, были оценены испанским правосудием как противоречащие конституции страны, а посему Жункерас был арестован и содержался до суда под стражей. Но это не помешало каталонцам заочно избрать его евродепутатом.

Каталонские националисты выступили с осуждением решения ВСИ. Спикер местного правительства Меричелл Будо заявила, что подобным решением "Испания поставила себя вне Евросоюза". А вице-президент автономии Пере Арагонес назвал решение "позором Испании". С другой стороны, большинство испанских политиков отметили, что уважают решение испанской юстиции.