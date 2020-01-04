Последнее обновление: 04.01.2020 10:22

Избирком Испании лишил мандата главу правительства Каталонии

Избирательная комиссия Испании в пятницу, 3 января, распорядилась лишить мандата главу правительства Каталонии Жоакима Торру. Избирком озвучил свою позицию через две недели после решения суда в Барселоне, в соответствии с которым 57-летнему политику запрещено занимать государственные должности на протяжении 18 месяцев.

Суд также оштрафовал Торру на 30 тысяч евро за невыполнение требований избирательной комиссии. Сам политик ранее заявил, что отстранить его может лишь парламент автономного испанского сообщества, передает DW.

Избирком незадолго до апрельских парламентских выборов потребовал снять символику сторонников независимости Каталонии со здания, в которых располагается правительство автономного испанского сообщества. Однако Торра дважды проигнорировал крайние сроки для снятия символики - желтых лент, ставших в Каталонии символом солидарности с сепаратистами, и баннера.

Верховный суд (ВС) Испании 14 октября приговорил к тюремному заключению от 9 до 13 лет девять каталонских политиков и общественных деятелей за попытку в октябре 2017 года отделить Каталонию от Испании. Суд признал их виновными в организации незаконного референдума о суверенитете региона и провозглашении его независимости. Решение ВС королевства вызвало массовые акции протеста в городах Каталонии.

В том же месяце Верховный суд во второй раз выдал международный ордер на арест бывшего главы администрации Каталонии Карлеса Пучдемона. Основанием для его ареста являются обвинения в подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств, указано в ордере. Пучдемон бежал в Бельгию, чтобы избежать судебного преследования после неудавшейся попытки объявить о независимости Каталонии от Мадрида.

Парламент Каталонии 12 ноября 2019 года снова проголосовал за независимость от Испании.

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