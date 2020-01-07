В Telegram продают белорусские НПЗ китайцам

В минувший понедельник, 6 января, в разгар постновогодних праздников, выходных и каникул группу российских и не только телеграм-каналов пронзила новость о том, что Лукашенко продает Китаю два белорусских НПЗ.

Застрельщиком выступил канал «Незыгарь» (Нафига ему это надо было?).

«С ноября правительство Лукашенко ведёт переговоры о продаже двух нефтеперерабатывающих заводов китайцам. За долю государственного пакета акций запросили 16 млрд (9 млрд за Мозырский НПЗ и 7 млрд за Новополоцкий) (ред. – в долларах США). В переговорах принимает участие Михаил Гуцериев. Китайская сторона проявляет интерес. Торг идёт по цене. Начало было в 2011», - гласит пост канала (https://t.me/russica2/22316).

Стоит обратить внимание на тот факт, что доля государства в ОАО «Мозырский НПЗ» составляет 42,76% и еще примерно 12% через ООО «МНПЗ плюс» (доля государства 98,4%, у прочих акционеров — 2,41%), еще 42,58% находятся в собственности ПАО «НГК «Славнефть». Прежде, чем продавать китайцам, Беларусь обязана предложить госпакет акций МНПЗ российской Славнефти.

Доля государства в ОАО «Нафтан» (Новополоцкий НПЗ) стремится к 100%. Кроме того, в структуру Нафтана входят еще 4 предприятия: ЧУП «Полимир-Агро», УП «Нафтан-Спецтранс», УП «Нафтан-сервис», ОАО «Завод горного воска». Кроме нефтепродуктов предприятие производит полиэтилен высокого давления и акриловые волокна.

Но почему-то Лукашенко за 50% МНПЗ просит у китайцев $9 млрд, а за 100% более крупного Нафтана – всего $7 млрд.

Обращает на себя внимание и год, когда был запущен механизм продажи белорусских НПЗ – 2011. Свой пост Незыгарь подкрепил репостами с канала, жизнь которого составляет всего дня (дата регистрации – 5 января 2020 года), под названием «Хитрозачосаны», выплеснувшим в телеграм-пространство с десяток сканов служебных документов, датированных 2011-12 годами и представляющими очередную волну стремлений белорусских властей нарастить кредитные вливания в экономику синеокой. Та волна странным образом совпала с трехкратной девальвацией белорусского рубля, случившейся в том же 2011 году. Что-то из упомянутого в документах было конвертировано в проекты, что-то - нет.

Интересны и комментарии по «факту» возможной продажи Беларусью двух предприятий, обеспечивавших страну третьей частью валютной выручки.

«В СЭЗ «Великий камень» под Минском, в который китайцы инвестировали уже (смешные для них) 2,5 млрд долларов, будет химическое, фармацевтическое иное производство нефтепереработки. Поэтому вопрос о покупке двух НПЗ китайцами можно считать решённым»…

«…продажа Белоруссией Китаю своих активов в сфере энергетической инфраструктуры - это выход в кэш Лукашенко и его окружения, укладывающийся в рамки проекта российско- белорусской интеграции. Однако против такой версии свидетельствует сегодняшнее предложение Минска российским партнёрам отказаться от доллара в расчетах за энергоносители»…

«Многие постарались представить сделку по продаже белорусских НПЗ китайцам как попытку Минска воспрепятствовать стартовавшим интеграционным процессам»…

«На самом деле, продажа этих активов китайцам свидетельствует прямо об обратном. Батька и близкий к нему круг олигархов выходят в кэш в преддверии объединения с Россией. Договоренности о продаже части активов китайцам стали частью торга с Россией и были достигнуты в числе прочих на встрече глав РБ и РФ в конце прошлого года. Сопровождение сделки по НПЗ поручено Гуцериеву»…

Закончить «сделки» можно разными высказываниями: «если звезды зажигают…» или «когда собаке делать нечего…». Выбирайте, который ближе в понимании ситуации.