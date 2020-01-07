Последнее обновление: 07.01.2020 15:40

Пентагон опроверг планы по выводу американских войск из Ирака

Министр обороны США Марк Эспер опроверг сообщения о планах вывести американские войска из Ирака. "Мы не принимали решения покинуть Ирак", - заявил он в Вашингтоне в понедельник, 6 января.

Тем самым Эспер опроверг соответствующие сообщения в СМИ, появившиеся ранее. Агентства Reuters и AFP рассказали о намерении США вывести своих военных из этой страны, ссылаясь на попавшее к ним письмо командующего американским контингентом в Ираке генерала Уильяма Сили, передает DW.

"Мы уважаем ваше суверенное решение потребовать вывода наших войск", - говорилось в письме Сили к иракскому Минобороны.

Другой высокопоставленный американский генерал Марк Милли заявил журналистам, что письмо является подлинным, однако это был "плохо сформулированный" черновой вариант, отправленный по ошибке. По словам главы Пентагона Марка Эспера, содержание письма Сили противоречит позиции руководства США.

Иракский парламент 5 января проголосовал за разрыв соглашения о коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". В связи с этим иностранное военное присутствие в Ираке должно быть прекращено.

Недовольство иракских властей вызвало убийство Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде и заявления президента США Дональда Трампа о готовности нанести удары по 52 объектам в Иране.

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