Трамп пригрозил Ираку «невиданными ранее санкциями»

Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение иракского парламента, потребовавшего вывести с территории страны американские войска. По его словам, за это Багдаду могут грозить жесткие санкции.

«Если они попросят нас уйти и сделают это не очень дружелюбно, мы введем против них такие санкции, каких они не видели никогда в жизни. Санкции против Ирана покажутся им очень мягкими», — цитирует заявление американского президента CNBC, передает РБК.

Трамп напомнил, что в Ираке американцы используют авиабазу, на строительство которой были потрачены миллиарды долларов. «Мы не уйдем, пока они не заплатят нам за нее», — пообещал глава США.

Накануне парламент Ирака проголосовал за резолюцию, которая призывает правительство страны прекратить любое иностранное военное присутствие. Речь идет в том числе и о международной коалиции во главе с США.

Поводом для принятия документа стала американская операция по убийству иранского генерала Касема Сулеймани в багдадском международном аэропорту. Нанести ракетный удар по руководителю элитного подразделения «Аль Кудс» приказал Трамп.