Премьер Македонии подал в отставку ради выборов

Премьер Македонии Зоран Заев написал заявление об уходе с поста с целью проведения в стране внеочередных парламентских выборов.

Об этом сообщили 3 января в канцелярии главы правительства, передает Regnum.

Как уточняется, в ближайшее время президент страны Стево Пендаровски должен утвердить отставку премьера и всех министров, после чего он проинформирует спикера парламента Талата Джафери о необходимости назначения нового кабинета.

Зоран Заев пробыл на посту главы правительства два с половиной года и уходит в отставку в соответствии с договорённостью лидеров ведущих партий страны о проведении досрочных выборов после того, как Македония в октябре в очередной раз не получила даты начала переговоров по вступлению в Европейский союз.

Ожидается, что состав служебного правительства будет утверждён до полуночи. Оно будет управлять страной около 100 дней — до выборов, которые намечены на 12 апреля 2020 года. По соглашению политических партий уже известно, что служебным премьер-министром должен быть назначен нынешний министр внутренних дел Оливер Спасовский.