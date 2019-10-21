Премьер Северной Македонии объявил о проведении досрочных выборов

Досрочные выборы в парламент Северной Македонии состоятся 12 апреля 2020 года. Об этом в своем Twitter заявил премьер-министр страны Зоран Заев.

Решение было принято после встречи с президентом Стево Пендаровски, передает РБК.

«Единодушная позиция всех лидеров состоит в том, что евроатлантическая интеграция является нашей целью. Было решено, что парламентские выборы пройдут 12 апреля 2020 года», — написал он. Техническое правительство Македонии начнет работу 3 января будущего года.

«Мы движемся по пути к демократии, которая объединяет европейские ценности, верховенство закона, всеобщие человеческие свободы и права. Я надеюсь, что 12 апреля граждане примут мудрое решение», — добавил Заев.

В середине июня страны Евросоюза отложили до октября начало переговоров о присоединении к ЕС Албании и Северной Македонии. В начале октября председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер снова призвал начать переговоры с Македонией о включении в состав к ЕС. Против присоединения Албании и Македонии выступают власти Германии и Кипра.