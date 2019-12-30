Последнее обновление: 30.12.2019 19:54

Лукашенко позвонил президенту Казахстана

Лукашенко поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сообщила пресс-служба белорусского правителя.

«Александр Лукашенко пригласил Касым-Жомарта Токаева совершить официальный визит в Беларусь, отметив, что его ждут в нашей стране. Президент Казахстана в ответ заявил, что рассматривает свой будущий визит как импульс к развитию достигнутых в октябре договоренностей", - говорится в сообщении.

Кроме того, собеседники обсудили «высокую результативность двусторонних контактов и динамику развития многопланового сотрудничества».

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