Лукашенко позвонил президенту Казахстана

Лукашенко поговорил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сообщила пресс-служба белорусского правителя.

«Александр Лукашенко пригласил Касым-Жомарта Токаева совершить официальный визит в Беларусь, отметив, что его ждут в нашей стране. Президент Казахстана в ответ заявил, что рассматривает свой будущий визит как импульс к развитию достигнутых в октябре договоренностей", - говорится в сообщении.

Кроме того, собеседники обсудили «высокую результативность двусторонних контактов и динамику развития многопланового сотрудничества».