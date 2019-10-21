Последнее обновление: 21.10.2019 08:56

Лукашенко улетает в Казахстан

Лукашенко 24-25 октября посетит с официальным визитом Казахстан, где в эти дни пройдет казахстанско-белорусский бизнес-форум, сообщает пресс-служба президента.

Лукашенко проведет переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Президенты рассмотрят перспективы расширения промышленной кооперации, наращивания сотрудничества в различных отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве, транспорте и логистике, нефтехимическом комплексе, сфере высоких технологий", - говорится в сообщении.

По итогам переговоров будет подписан пакет двусторонних соглашений.

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