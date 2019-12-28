МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алма-Ате

МВД Казахстана озвучило несколько версий крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, в результате которого погибли 12 человек.

Следственно-оперативной группой отрабатываются несколько версий, в том числе техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

"МВД проведет качественное и объективное расследование причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета. Следствием изучаются все документы, аудио- и видеозаписи. Назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна", - сказал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Глава МВД подчеркнул, что следователям предстоит восстановить хронологию всех событий, предшествовавших авиакатастрофе. С этой целью сотрудники проверяют работу всех наземных и авиационных служб, участвующих в организации и проведении полетов, ведутся допросы ответственных лиц и допросы пассажиров данного рейса.

Также проведен осмотр взлетно-посадочной полосы. С воздушного судна изъяты самописцы и бортовой журнал. В настоящее время продолжается осмотр района падения самолета.

Согласно международным требованиям участие в расследовании примут представители Международного авиационного комитета (МАК) и завода - изготовителя самолета. Вместе они расшифруют изъятые самописцы, осмотрят двигатель и место происшествия.

Установлено, что воздушное судно, потерпевшее крушение, построено в 1996 году на заводе Fokker в Голландии. Самолет имел сертификат летной годности до 21 мая 2020 года.

По состоянию на 28 декабря в медицинских учреждениях Алматы на стационарном лечении находятся 47 пострадавших, в том числе девять детей. Еще четверым после медицинского осмотра назначили амбулаторное лечение и отпустили домой.