Последнее обновление: 27.12.2019 13:06

В Казахстане разбился пассажирский самолет

Самолет авиакомпании Bek Air Fokker 100, выполнявший рейс из Алматы в Нур-Султан, упал на землю за пределами аэропорта.

На данный момент сообщается о 14 погибших, передает DW.

По данным аэропорта Алматы, при взлете самолет потерял высоту и упал в районе жилого сектора, врезавшись в двухэтажное строение. Возгорания не было. Спасательные работы начались незамедлительно. По первым данным, погибли 14 человек, 35 получили ранения. Состояние семнадцати пострадавших оценивается как критическое.

Самолет пропал с радаров в 7:05 утра. На борту находилось 100 человек - 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Созданная для выяснения причин крушения самолета правительственная комиссия вылетела к месту крушения, сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития. До выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов Fokker 100 временно приостановлены, говорится в сообщении ведомства.

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