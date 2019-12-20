Мясникович во главе ЕЭК будет исполнять волю лидеров

Михаил Мясникович, который с 1 февраля 2020 года возглавит Коллегию Евразийской экономической комиссии, пообещал исполнять волю лидеров стран ЕАЭС.

Лукашенко, представляя кандидатуру главы ЕЭК, потерял Мясниковича и попросил пригласить его в переговорный зал.

«А где он? Покажите человека живого! А то скажете, что привезли кота в мешке!».

Премьер Армении Никол Пашинян предложил это решение, как и все остальные, подписать без обсуждения, ведь вопрос уже согласован. Но Лукашенко настоял на том, чтобы решение не принималось формально. "Может, будут вопросы к человеку".

Вопросы к живому человеку-Мясниковичу возникли у Путина.

«Есть просьба и пожелание. У нас на повестке дня стоит доработка и утверждение стратегии развития нашего объединения. Очень хотелось бы, чтобы новый председатель комиссии проинформировал каждого из нас о том, как он видит организацию своей работы по вопросам, которые еще подлежат согласованию на национальном уровне всех стран-участниц. У меня большая просьба, чтобы он проехал по нашим столицам, встретился со своими коллегами, руководством правительств, с теми специалистами, которые вместе с ним будут продвигать эту стратегию", - предложил Путин.

В ответ Мясникович своей главной задачей назвал обеспечение реализации всех документов и политической воли лидеров ЕАЭС. Он пообещал лично встретиться с рядом должностных лиц в странах ЕАЭС и обсудить стратегические вопросы.