Последнее обновление: 01.10.2019 20:58

Глазьев утвержден на посту министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК

Советник президента России Сергей Глазьев утвержден на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЕЭК по окончании заседания Высшего Евразийского экономического совета.

"Да", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, состоялось ли назначение Глазьева.

Пресс-служба ЕЭК в августе сообщала, что Глазьев сменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике. Его кандидатура была одобрена главами правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и представлена на утверждение глав государств Евразийского союза на заседании 1 октября в Ереване. Валовая в конце августа возглавила штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Женеве, сменив на этом посту датчанина Михаэля Меллера.

Коллегия ЕЭК (исполнительный орган комиссии) состоит из 10 министров - по два представителя от каждой страны - участницы Евразийского экономического союза. Согласно процедуре, если место министра становится вакантным, то или иное государство ЕАЭС представляет кандидатуру для рассмотрения на совете ЕЭК на уровне вице-премьеров стран союза. В случае одобрения соответствующего проекта решения Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) вице-премьерами он рассматривается на уровне Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств. В случае положительного решения и на этом уровне вопрос выносится на рассмотрение членами ВЕЭС.

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