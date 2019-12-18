Последнее обновление: 18.12.2019 10:29

Автоконцерны PSA и Fiat Crysler планируют объединение

Французская автомобилестроительная компания Groupe PSA, владеющая брендами Citroën, Peugeot, Opel, Vauxhall и DS Automobiles, в ближайшее время может объявить о слиянии с итальянско-американским производителем Fiat Chrysler.

Наблюдательный совет Groupe PSA во вторник, 17 декабря, одобрил соглашение о слиянии. После официального объявления о слиянии еще должно быть получено одобрение антимонопольных органов, передает DW.

По неофициальным данным, компании договорились об официальных переговорах о слиянии в конце октября. В случае успешного завершения сделки новая компания станет четвертым по величине автопроизводителем в мире. Французское правительство, являющееся акционером PSA, дало понять, что будет поддерживать создание нового автоконцерна.

По более ранней информации, объединенная компания планирует продавать 8,7 миллионов автомобилей в год. Больший объем производства будет только у концернов Volkswagen и Toyota, а также у французско-японской группы Renault-Nissan. На новообразованном предприятии будут работать около 400 тысяч человек. Официальных комментариев от сторон-предполагаемых участников сделки пока не последовало.

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