В ЕС отложили запрет двигателей внутреннего сгорания с 2035 года

Шведское председательство в Совете ЕС решило отложить окончательное утверждение решения об ограничении выбросов для автомобилей, вероятно, из-за сопротивления отдельных стран. Об этом сообщает Politico.

Утвердить решение сначала планировали 7 марта, однако представитель сообщил, что рассмотрение решили отложить на какую-то из следующих встреч Совета ЕС.

Речь идет о новых нормативах, которые запретят продажу новых авто с двигателем внутреннего сгорания после 2035 года. Осенью Совет ЕС и Европарламент достигли политической договоренности по этому проекту, а в середине февраля Европарламент одобрил его.

В то же время в последнее время от ряда стран начали звучать дополнительные требования.

Так, министр транспорта Германии заявил, что его страна не утвердит проект, если в нем не будет исключения для автомобилей, работающих на так называемом электротопливе, которое производится из возобновляемых источников с помощью электроэнергии.

В Риме тоже заявили, что согласятся только тогда, когда Еврокомиссия предложит "здоровые альтернативы для достижения целей экологической устойчивости ЕС". Определенное сопротивление есть также со стороны Польши и Болгарии.

Отрицательное голосование какой-то одной страны не повлияло бы на принятие регламента в Coreper, поскольку для этого достаточно квалифицированного большинства, но с большей оппозицией утвердить решение невозможно.