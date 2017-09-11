Европейцы стали активнее покупать автомобили на новых источниках энергии

Продажи автомобилей на альтернативных источниках энергии (AFV) в Европейском союзе в первом полугодии увеличились на 37,8% и составили 417,894 тыс., свидетельствуют данные опубликованные Ассоциацией европейских производителей автомобилей (ACEA).

В том числе во втором квартале показатель вырос на 38% - до 204,502 тыс. машин.

Машины на альтернативных источниках энергии - это электромобили, гибриды, а также машины, использующие топливный элемент (электрохимическое устройство, например, на основе водорода).

Доля AFV в общем объеме продаж легковых автомобилей во втором квартале была достаточно низкой - 5,1%, однако она продолжает повышаться.

Среди автомобилей с альтернативными двигателями наибольшим спросом во втором квартале в ЕС продолжали пользоваться гибриды.

Крайне низким остается спрос на автомобили с газовыми двигателями: в апреле-июне их продажи выросли на 3,3% - до 51,944 тыс. В Польше их реализация составила 2,57 тыс., в Германии - 1,629 тыс., в Чехии - 1,036 тыс. В остальных странах продажи были еще ниже.

Исключение составляет Италия, где за прошедший квартал было реализовано 42,5 тыс. машин с газовым двигателем (рост на 2,5%), что превышает 80% всех европейских продаж подобных автомобилей.

В Италии традиционно востребованы автомобили, работающие на сжиженном нефтяном газе (пропан-бутан, LPG). В то же время в других странах ЕС предпочитают легковые машины, использующие в качестве топлива природный газ. Наличие двух принципиально разных технологий, по мнению экспертов, существенно усложняет создание в Европе достаточно разветвленной сети заправочных станций для газовых автомобилей.