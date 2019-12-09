Последнее обновление: 09.12.2019 15:55

ЕС одобрил субсидии для производства батарей

Европейская комиссия одобрила планы семи государств Евросоюза выделить в общей сложности 3,2 млрд евро на субсидии для создания европейского центра по производству элементов аккумуляторных батарей.

"Этот важный план, представляющий интерес для всей Европы, может быть реализован без чрезмерного подрыва конкуренции", - заявила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер в понедельник, 9 декабря, в Брюсселе, передает DW.

Согласно планам, Германия выделяет субсидии в объеме 1,25 млрд евро, Франция - 960 млн, Италия - 570, Польша - 240, Бельгия 80, Швеция - 50 и Финляндия - 30 млн евро. Брюссель рассчитывает и на привлечение частных инвестиций в объеме 5 млрд евро.

Еврокомиссия одобрила создание так называемого "батарейного альянса" в конце 2017 года, чтобы позволить европейским предприятиям наверстать упущенное в сфере производства литий-ионных батарей для электромобилей. Производство батарей в Европе будет осуществляться совместными силами по модели европейского авиастроительного концерна Airbus.

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