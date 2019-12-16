Зеленский предложил новое территориально-административное деление Украины

Президент Украины в пятницу внес в Раду законопроект о децентрализации власти, предложив изменить административно-территориальное устройство страны и создать новую должность — префекта.

В понедельник текст законопроекта был опубликован на сайте Верховной рады Украины. Как пишет ZN.UA, мнения экспертов по данному законопроекту разделились. Что предполагает законопроект ?

Во-первых, законопроект закрепляет базовый уровень местного самоуправления — ГРОМАДА. Добровольный процесс объединения громад стартовал в Украине в 2015 году и сейчас на территории Украины действует 1002 ОТГ с населением более 11 миллионов человек.

Во-вторых, ликвидируются районы, и вводится понятие ОКРУГ. На территории Украины планируется создать 96 округов вместо 490 существующих районов.

В-третьих, ОБЛАСТЬ — третий уровень местного самоуправления. Здесь — точка риска, о которой говорят оппоненты законопроекта. Действующая Конституция четко называет количество областей и их наименования, президентский законопроект — не определяет ни количества, ни названий областей.

Понятия местной государственной администрации более не существует в природе. Округа и области получают давно ожидаемый сюрприз в виде ПРЕФЕКТА. Префект — госслужащий с 3-летним сроком пребывания в должности в одном округе, области или городе Киеве. Префекта назначает и увольняет президент по представлению Кабмина. Подконтролен и подотчетен он тоже сразу двум институтам государственной власти. Что закрепляет свойственный Украине дуализм власти. Префект выполняет исключительно надзорные (останавливает акты рад громад, округов и областей в случае их несоответствия закону) и координирующие функции на уровне областей и округов.

В настоящий момент государство заходит на территории городов только посредством своих территориальных органов. Полиция, прокуратура и пр. Главы администраций не имею прав вмешиваться в местное самоуправление, останавливать акты городских рад и пр. В случае же принятия изменений в Конституцию все города, как отдельные громады, войдут в состав округов, а значит — на них будет распространяться юрисдикция окружного префекта.

Далее, законопроект наносит удар по системе неофеодализма в регионах. Областные рады, избавившись от глав областных государственных администраций, получают долгожданную возможность самостоятельно формировать исполнительный комитет. В то же время срок полномочий главы окружной и областной рад составляет один год. И подразумевает ротацию. Таким образом, значительно ослабляются позиции хозяев области, которым каждый год придется заново договариваться с новым главой облрады. И на смену феодальным отношениям, по задумке авторов внесения изменений в Конституцию, по-видимому, должен прийти компромисс между разными слоями общества в регионах.

Несмотря на то, что по ныне действующей Конституции земля принадлежит местному самоуправлению, тем не менее, огромное количество прилегающих к громадам земель не переданы в коммунальную собственность и остаются на балансе у государства. Проект изменений в Конституцию делает небольшое уточнение, которое в корне меняет ситуацию и, по сути, отдает земли громадам. Поскольку, согласно этой статье, земля является одной из основ местного самоуправления, а территориальное устройство Украины основывается на принципах субсидиарности и вездесущности местного самоуправления.

В законопроекте ни единого слова о специальном статусе для Л/ДНР.