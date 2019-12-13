В Алжире тысячи демонстрантов призвали бойкотировать выборы президента

Тысячи алжирцев вышли на антиправительственные протесты в четверг, 12 декабря. Они призывали к бойкоту проходивших в этот день президентских выборов и оспаривали их легитимность, поскольку голосование организовано представителями старого режима.

Пятеро кандидатов на пост главы государства являются представителями прежней политической элиты. В их числе - двое бывших премьер-министров, передает DW.

Полиция усилила присутствие в столице североафриканской страны. Наряду с автомобилями и пешими патрулями для обеспечения безопасности был задействован вертолет.

В Алжире с середины февраля проходят протесты, крупнейшие со времен "арабской весны" 2011 года. Сначала их участники выступали против предполагаемого пятого президентского срока 82-летнего Абдельазиза Бутефлики. Незадолго до выборов, первоначально намечавшихся на середину апреля, он отказался выставлять свою кандидатуру, а затем сообщил Конституционному совету Алжира о немедленном сложении полномочий. Парламент страны назначил временным главой государства 77-летнего Абделькадера Бенсалеха, который более 16 лет занимал пост председателя Совета нации.

Абдельазиз Бутефлика являлся президентом Алжира с 1999 года. После инсульта в 2013 году Бутефлика прикован к инвалидной коляске, с тех пор он редко появляется на публике и не выступает с речами.