Демонстранты в Алжире требуют "новой революции"

Более 100 тыс. граждан Алжира вышли в пятницу, 1 ноября, на улицы по всей стране в знак протеста против правящей элиты и вмешательства военных в политику.

Марш в столице и демонстрации в других городах страны были приурочены к 65-летней годовщине алжирского восстания за предоставление независимости от Франции. Митингующие выступали, в частности, против назначенных на 12 декабря выборов президента, передает DW.

Временным главой государства после досрочной отставки правившего четыре срока подряд президента Абдельазиза Бутефлики является спикер верхней палаты парламента - Совета нации - Абделькадер Бенсалех.

Начальник штаба национальной народной армии генерал Ахмед Гаид Салех ранее настаивал на проведении выборов до середины декабря. Оппозиция - против голосования до тех пор, пока у власти находятся представители старого режима.

Митингующие, собравшиеся 1 ноября перед зданием почтамта в центре столицы, выступают за "новую революцию". Одним из повторяющихся лозунгов стал: "Народ хочет независимости". Многие принесли с собой алжирские и официально запрещенные берберские флаги.

Демонстранты всячески старались подчеркнуть мирный характер акции, отмечает агентство AP. Полиция же активно выдавливала их из центра. Метро в столице - Алжире - было закрыто, движение ряда пригородных поездов в направлении центра приостановлено, некоторые улицы перекрыты.

Отдельные активисты накануне акции решили расположиться на ночлег прямо на улице, опасаясь, что на следующий день не смогут попасть в центр. По данным СМИ, были задержаны несколько десятков митингующих.

Начиная с протестов в феврале против выдвижения Бутефлики на пятый срок, это уже 37-я подобная акция.

В четверг, 31 октября, Бенсалех выступил по национальному телевидению, заявив, что на отказе от выборов настаивает "меньшинство". При этом он предупредил, что власти будут преследовать всех, кто попробует сорвать голосование.

Абделькадер Бенсалех был назначен временным главой государства в начале апреля, 77-летний политик более 16 лет занимает пост председателя Совета нации (верхней палаты парламента).

До этого, 2 апреля, после нескольких недель массовых протестов Абдельазиз Бутефлика сообщил Конституционному совету Алжира, что немедленно слагает с себя полномочия президента.

Протесты в Алжире в феврале стали крупнейшими со времен "арабской весны" 2011 года. Абдельазиз Бутефлика возглавлял Алжир с 1999 года. После инсульта в 2013 году он был прикован к инвалидной коляске, редко появлялся на публике и не выступал с речами.