Партия премьера Великобритании побеждает на выборах «Brexit»

Консервативная партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном побеждает на выборах в Палату общин. Согласно результатам большого всебританского экзитпола, партия по итогам досрочных выборов 12 декабря получит 368 из 650 мест в парламенте.

Главные соперники консерваторов, лейбористы во главе с Джереми Корбином, получат 191 мандат, Либерально-демократическая партия - 13 мандатов, Шотландская национальная партия - 55, Партия Уэльса - 3, зеленые - 1. Кроме того, в парламент, согласно прогнозу, пройдут 19 независимых депутатов, передает BBC.

Борис Джонсон поблагодарил пришедших на парламентские выборы британцев и предложил всем консерваторам праздновать победу.

«Я надеюсь, сегодня ночью вы насладитесь праздником», — цитирует Джонсона Reuters.

Результаты показали, что это были «выборы Brexit», отметил премьер. «Мы живем в величайшей демократии в мире», — заявил Джонсон.

После подведения официальных итогов выборов консерваторы немедленно ратифицируют соглашение о выходе из Евросоюза и 31 января 2020 года Британия покинет ЕС формально, а в конце года, по окончании переходного периода - фактически.