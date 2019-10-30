Парламент Великобритании проголосовал за досрочные выборы 12 декабря

Британская Палата общин согласилась провести внеочередные выборы 12 декабря. Премьер-брекситер Борис Джонсон надеется одержать на них убедительную победу и вывести страну из тупика, но удастся ли ему это сделать, предсказать крайне трудно.

Во вторник вечером Палата общин подавляющим большинством голосов - 428 против 20 - проголосовала за внесенное правительством постановление о досрочных выборах 12 декабря.

Теперь это постановление должно пройти Палату лордов, но наблюдатели не предвидят там серьезных проблем для премьера, передает BBC.

Борис Джонсон рассчитывает, что на этих выборах его Консервативная партия завоюет большинство мест в Палате общин и он тем самым получит от избирателей мандат на проведение своей политики в отношении Евросоюза: патовая ситуация в парламенте будет преодолена, соглашение о выходе утверждено, и Британия формально покинет ЕС 31 января.

Сейчас по усредненным результатам опросов, рейтинг Консервативной партии выше, чем рейтинг главной оппозиционной силы, лейбористов, примерно на 10%. Но за время предвыборной кампании рейтинги могут существенно измениться.

По ходу обсуждения досрочных выборов во вторник Борис Джонсон восстановил в партии 10 из 21 тори-тяжеловесов, изгнанных в начале сентября за голосование против политики правительства.