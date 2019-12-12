Последнее обновление: 12.12.2019 11:40

Курсы наличной валюты в банках Минска на 12 декабря 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,003 рубля и составил 2,107 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,003 рубля и составил 2,112 /b> рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,009 рубля и составила 2,346 рубля, минимальная продажа выросла на 0,006 рубля и составила 2,35 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,33(вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,34 (вырос на 0,01 рубля).

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