В нижней палате определились с главами парламентских комиссий

Нижняя палата парламента Беларуси сегодня, 11 декабря, определилась с руководителями постоянных комиссий.

Как сообщает БелаПАН депутат Олег Белоконев возглавил комиссию по национальной безопасности. До избрания в Палату представителей Белоконев занимал должность первого заместителя министра обороны.

Бывшая судья Верховного суда Светлана Любецкая избрана председателем комиссии по законодательству.

Комиссию по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту возглавил Валентин Семеняко — бывший председатель Зельвенского райсовета депутатов.

Руководитель «Белой Руси» Геннадий Давыдько избран председателем комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ. Давыдько был заместителем председателя этой комиссии в Палате представителей четвертого созыва.

Историк, депутат во втором созыве Игорь Марзалюк избран главой комиссии по образованию, культуре и науке. Марзалюк возглавлял эту комиссию и в шестом созыве Палаты представителей.

Людмила Кананович избрана председателем комиссии по труду и социальным вопросам. В шестом созыве была заместителем председателя этой комиссии.

Постоянными комиссиями по экономической политике и по бюджету и финансам будут руководить депутаты предыдущего созыва - Леонид Брич и Людмила Нижевич.

Комиссию по аграрной политике возглавил Николай Шевчук, ранее он руководил Полоцким райисполкомом.

Председателем Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы избран Николай Васильков, депутат Палаты представителей предыдущего созыва.

Людмила Макарина-Кибак, как и в шестом созыве, будет руководить комиссией по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике.

Председателем комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи избран депутат Игорь Комаровский. В предыдущем созыве он был заместителем председателя этой же комиссии.

Бывший глава Витебского горисполкома Виктор Николайкин будет руководить Постоянной комиссией по жилищной политике и строительству.

Андрей Савиных, ранее посол Беларуси в Турции, возглавил Постоянную комиссию по международным делам.