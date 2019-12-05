Последнее обновление: 05.12.2019 17:26

Лукашенко сказал выбрать Кочанову спикером верхней палаты

Лукашенко поручил сенатором выбрать экс-главу администрации Наталью Кочанову спикером верхней палаты.

"Я не стану скрывать, это дело сената, как решать кадровые проблемы: я хотел бы видеть руководителем сената Наталью Ивановну, а ее заместителем - Анатолия Михайловича (Исаченко)", - высказал пожелание Лукашенко.

"Еще раз подчеркиваю: это все непринципиально, поскольку все сенаторы имеют одинаковые права. Но у Натальи Ивановны очень большой опыт административной работы, и на ней лежит ответственность по работе в Администрации президента, пока новый глава не войдет в курс дела", - усилил свою просьбу белорусский правитель

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