Студент ВШЭ Егор Жуков приговорен к 3-м годам условно за экстремизм

Кунцевский районный суд Москвы приговорил студента НИУ ВШЭ Егора Жукова к трем годам условно по делу об экстремизме. Также в течение двух лет Жукову запрещено «администрировать интернет-ресурсы», говорится в приговоре.

Жуков вину не признал, сообщает газета Ведомости.

«В течение трех лет вы не должны совершать новых преступлений», — объяснила Жукову судья Светлана Ухналева. Она также посоветовала ему не допускать и административных нарушений, поскольку это может дать службе исполнения наказаний повод обратиться с заявлением об изменении меры пресечения.

На оглашение приговора Егору Жукову пришла проректор ВШЭ Валерия Касамара, рэпер Oxxxymiron, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Жукова задержали и отправили СИЗО после несогласованной акции у мэрии Москвы, которая прошла 27 июля. Сначала он был фигурантом дела о массовых беспорядках, однако позже ему предъявили обвинение по другой статье – о публичных призывах к экстремизму в интернете. В начале сентября суд отпустил Жукова под домашний арест. Пока шло следствие Росфинмониторинг включил Жукова в список экстремистов и террористов.

Жукова обвинили в призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК) из-за видео, которые он публиковал на Youtube. Сотрудники ФСБ изучили 132 видео Жукова и пришли к выводу, что четыре из них можно расценивать как призывы к экстремистской деятельности.

Как писала «Медиазона», сотрудник института криминалистики Центра специальной техники ФСБ Александр Коршиков утверждал, что поводом для обвинения стали отсылки Жукова к книге американского политолога Джина Шарпа о 198 методах ненасильственной борьбы. Коршиков отмечал, что некоторые из перечисленных в книге методов — отказ от уплаты налогов, изготовление фальшивых документов, препятствование работе учреждений, мятеж и изготовление фальшивых денег — подпадают под определения статей российского уголовного кодекса. В одном из видео Жуков говорил, что «нужно хвататься за любые формы протеста». Из этих слов эксперты ФСБ сделали вывод, что Жуков призывает в том числе и к нарушению законов.

По словам судьи Светланы Ухналевой, Жуков решил привлечь «к своей экстремистской деятельности неограниченный круг лиц». По ее словам, призывы Жукова сводятся к борьбе с действующей властью. При вынесении обвинительного приговора судья учла результаты лингвистической экспертизы. Доводы защиты о недостаточной компетенции экспертов, проводивших экспертизу, суд отверг. Указание защиты не тенденциозность следствия также не нашла объективного подтверждения в материалах дела, решил суд.

В конце октября преподаватели ВШЭ выдвинули Жукова на соискание ежегодной премии «Золотая вышка» в номинации «Серебряный птенец». В их обращении говорилось, что выдвижение студента на премию – это гражданский долг преподавателей вуза. При этом ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что вуз «не поддерживает политическую активность Жукова» и осуждает «стремление сделать из него символическую фигуру».

Последнее слово Жукова на суде:

«Любовь невозможна без доверия. А настоящее доверие зарождается во время совместной деятельности.

Во-первых, совместная деятельность — редкое явление в стране, в которой не развита ответственность. А, во-вторых, если совместная деятельность где-то все-таки проявляется, то она тут же начинает восприниматься охранителями как угроза.

И не важно, чем ты занимаешься, — помогаешь ли заключенным, выступаешь за права человека, охраняешь ли природу, — рано или поздно тебя настигнет либо статус иностранного агента, либо тебя просто так «закроют».

Государство ясно дает понять: «Ребята, разбредитесь по своим норкам и друг с другом не взаимодействуйте». Собираться больше двух на улице нельзя — посадим за митинг. Работать вместе по социально-полезной повестке нельзя — дадим статус иностранного агента.

Откуда в такой среде взяться доверию и в итоге любви — не романтической, а гуманистической любви человека к человеку?

Наверное, к этому моменту мотивы моей деятельности стали ясны. Я, действительно, желаю видеть в своих гражданах два этих качества: ответственность и любовь.

Ответственность за себя, за тех, кто рядом, за всю страну. Любовь к слабому, к ближнему, к человеческому. Это мое желание — еще одна причина, ваша честь, почему я не мог призывать к насилию. Насилие развязывает руки, ведет к безнаказанности, а значит, и к безответственности. Ровно так же насилие и не ведет к любви.

Все же, несмотря на все преграды, я ни секунду не сомневаюсь, что мое желание исполнится. Я смотрю вперед за горизонт годов и вижу Россию, наполненную ответственными и любящими людьми, где будет по-настоящему счастливое место. Пусть каждый представить себе такую Россию.

В заключение скажу следующее. Если сегодня все же суд примет решение, что эти слова сейчас произносит действительно опасный преступник, ближайшие годы моей жизни будут наполнены лишениями и невзгодами.

Я постараюсь радоваться тому, что мне выпал этот шанс — пройти испытания во имя близких мне ценностей.

В конце концов, ваша честь, чем страшнее мое будущее, тем шире улыбка, с которой я смотрю в его сторону. Спасибо».