Путин зачистил СПЧ от инакомыслия

Президент России Владимир Путин назначил председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека журналиста Валерия Фадеева и освободил с этой должности Михаила Федотова. Соответствующие указы опубликованы на сайте СПЧ.

В документе отмечается, что Федотов уволен с государственной службы в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе (70 лет).

Кроме того, Путин исключил из состава Совета политолога юриста Евгения Боброва, политолога Екатерину Шульман, главу международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова и профессора ВШЭ Илью Шаблинского.

Новыми членами СПЧ стали исполнительный директор агентства "Россия Сегодня" Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов.

"Ожидаемое решение вполне, меня просто исключили из состава совета, это из-за летних событий, когда наша комиссия по избирательным правам заявила, что отказ 29 кандидатам в депутаты Мосгордумы в регистрации - это произвол", - сказал BBC Илья Шаблинский. Он уточнил, что, комментируя кампанию в Москве летом, не ожидал, что такая оценка повлечет исключение из СПЧ.

Ранее в понедельник Шаблинский предположил, что из состава Совета в ближайшее время могут убрать тех, кто способен оппонировать власти.

"По моему, идея состоит в том, чтобы в течение ближайших месяцев убрать из состава Совета тех, кто осмеливается на более или менее жесткое оппонирование. Вот и все", - сказал он.

После указов о смене состава СПЧ, судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова решила выйти из состава СПЧ.

"Прежнего совета нет. [...] Если это называется Советом по правам человека, а решать будет какие-то другие задачи, то на это, как говорят, я не подписывалась", - заявила она.