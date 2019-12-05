Последнее обновление: 05.12.2019 09:12

Президент Польши назвал Россию "сложным соседом", но не врагом НАТО

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности.

"Россия — это наш сосед, с которым мы не во всех вопросах согласны, на многие вопросы у нас разная точка зрения, и определенные действия со стороны России, мы считаем неприемлемым, — сказал Дуда, отвечая на вопрос об отношении НАТО к России на пресс-конференции после саммита НАТО в Лондоне, сообщает TVN24.

«Но здесь нет речи ни о какой враждебности», - отметил он.

По мнению президента Польши, назвать врагом НАТО возможно отдельные негосударственные организации, такие как террористические группировки, которые могут представлять угрозу гражданам стран, входящих в НАТО, или солдатам альянса. Однако говорить о том, что у НАТО есть какое-либо государство-враг, он отказался.

"Мы абсолютно не можем сегодня говорить о каком-либо враге на межгосударственном уровне", — подчеркнул он.

В числе ключевых противоречий Брюсселя с Москвой Дуда назвал принцип нерушимости границ. НАТО выступает против того, чтобы границы стран, установленные после 1989 года, "изменялись силой".

"К сожалению, Россия проявляла такое поведение на протяжении последних лет", — отметил Дуда, напомнив о ситуации в Грузии и Украине. Альянс после саммита 2016 года, по его словам, определился с тем, что к России нужен особый подход.

"С одной стороны, нужно реализовать политику безопасности и сдерживания, показывая, что дальнейшие попытки имперских, вызывающих действий встретятся с жесткой реакцией Североатлантического альянса. С другой стороны, нужно и вести переговоры, потому что Россия — это наш сосед, потому что Россия является нашим партнером. Нельзя закрывать или изолировать какую-либо страну. Нужно работать над улучшением взаимоотношений", — сказал он.

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