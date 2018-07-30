Польша может оценить военный ущерб от СССР

Депутат правящей партии Польши "Право и справедливость" Аркадиуш Мулярчик высказался за подсчет военных потерь, которые понесла страна в результате действий СССР. Об этом он заявил в интервью газете Rzeczpospolita.

"Я считаю, что во время следующего созыва Сейма следует подготовить отчет о военных потерях, нанесенных советской Россией. Я знаю, что подобные отчеты подготовили страны Балтии. Конечно, будет проблема с их выполнением, потому что нынешняя Россия - это страна, которая не соблюдает международное право и порядок. Но такой отчет нужен", - заявил депутат.

Мулярчик в настоящее время занимается вопросом получения репараций от Германии в связи с ущербом, который Польша понесла из-за действий нацистов.