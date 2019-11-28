Беларусь названа главным контрабандистом сигарет на рынке ЕАЭС

Аналитическое агентство Nielsen по заказу крупнейших табачных компаний провело исследование рынка нелегальных сигарет – и установило, что доля контрабанды и контрафакта в России составляет 15,6%; год назад агентство оценивало ее в 8,4%.

Но в этом году Nielsen впервые включило в исследование не только города с населением от 50 000 человек, но и сельскую местность с небольшими населенными пунктами, пишет газета "Ведомости".

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выступают источником каждой второй нелегальной пачки и занимают 55,4% черного рынка, пишет Nielsen. Крупнейшим источником нелегального табака Nielsen считает Беларусь: сигареты белорусского производства занимают 36% всего рынка нелегальных сигарет, продающихся в России. За Беларусью следует Казахстан с долей 8,9% и Армения – 8,8%.

Вторым по величине источником нелегальной продукции остаются страны дальнего зарубежья (Иран, Ирак, ОАЭ, Сербия). Их доля составляет 15,7% от общего количества нелегальных сигарет на российском рынке. Третье место по доле нелегального рынка занимают сигареты российского производства с подозрительной акцизной маркой – на них приходится 9,6% нелегального рынка.

Причин такой востребованности нелегального табака несколько: падение покупательной способности населения, близость к границе со странами ЕАЭС и логистическая доступность, отмечает Nielsen. Кратная разница в цене между легальной и нелегальной продукцией – основная причина роста нелегального рынка. Средняя цена пачки сигарет в России составляет 115 руб., из которых 62 руб. – минимальная ставка акциза и НДС, нелегальная же продукция в рознице обходится в 40–50 руб. за пачку.