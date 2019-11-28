Госдеп США упрекает Венесуэлу в неправильном использовании нефтяных денег

Правительство Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро использует полученные от продажи нефти деньги на выплаты по долгам перед Россией и Китаем, вместо того чтобы потратить на продовольствие и медикаменты для местных жителей.

Об этом заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс на брифинге в Госдепе, передает РБК.

Абрамс отметил, что падение экономики страны и дефицит продовольственных товаров начались задолго до того, как США ввели санкции против Венесуэлы. По его словам, у жителей страны никогда не было доступа к прибылям от продажи нефти при режиме Мадуро, «который использовал венесуэльское топливо, чтобы платить за средства подавления собственного народа, и выкачивал миллиарды долларов для обогащения банковских счетов членов правительства».

«Например, в течение этого года Венесуэла подписала контракты на военные закупки у России на сумму $209 млн: истребители «Сухой», военные вертолеты и т.д.», — заявил Абрамс.

Дипломат добавил, что у Венесуэлы есть деньги, однако они не тратятся на обеспечение граждан продуктами питания и медикаментами.

«Режим заплатил российской нефтяной компании «Роснефть» более $1,5 млрд, чтобы уменьшить долг <...>. Он отправил Китаю нефть на сумму чуть менее $3 млрд, бóльшая часть которой ушла на сокращение долгов. На Кубу была отправлена нефть на сумму около $900 млн. Это около $5 млрд, которые можно было бы потратить на еду и лекарства, но этого не сделали» — заявил он.

В июне в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 президент США Дональд Трамп сообщил, что государство рассматривает пять стратегий в отношении Венесуэлы. По его словам, там происходит катастрофа: люди умирают от голода, «у них есть нефть, но не вода». «Мы оказываем им гуманитарную помощь как только можем», — говорил тогда Трамп.