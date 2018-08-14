Венесуэла введет рыночные цены и субсидии на топливо из-за контрабанды

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что в стране будут установлены рыночные цены на бензин при введении прямых госсубсидий на топливо для граждан страны. Об этом он заявил в эфире национального телевидения, передает El Universal.

Глава государства подтвердил, что расценки на топливо будут подняты до международного уровня. Это будет сделано для того, чтобы пресечь контрабанду бензина в другие страны Латинской Америки.

«Единственный способ прекратить контрабанду бензина — это привести свои цены к международным расценкам и победить мафию, которая перевозит нашу продукцию в Колумбию и Карибский бассейн, поэтому я одобряю введение прямых субсидий для венесуэльцев», — сказал Мадуро, передает РБК.

Ранее в Венесуэле действовала система субсидий производителям и продавцам бензина, вследствие чего цены на топливо в стране было одними из самых низких в мире. При этом правительство не допускало скачков цен на бензин, благодаря чему его стоимость сохранялась неизменной годами.

По оценке портала Global Petrol Prices, несмотря на затянувшийся социально-экономический кризис, страна удерживает первое место в списке государств с самым дешевым бензином. К 13 августа 2018 года, по данным портала, стоимость бензина составляла около 1 цента за литр. Reuters для оценки стоимости топлива в Венесуэле предлагает сравнить его с ценой на кофе: чашка кофе с молоком в среднем стоит в стране 2,2 млн боливаров (на момент публикации статьи Reuters эта сумма составляла порядка $0,5). Таким образом, по цене одной чашки кофе можно 9 тыс. раз заправить бак внедорожника, пишет агентство.

В отличие от прежней системы теперь венесуэльское правительство намерено отказаться от гарантирования низких цен на бензин на заправках и вместо этого перейти к компенсации расходов на топливо для жителей. Прямые субсидии на бензин будут доступны всем, кто имеет «национальную карту» — идентификационный документ. При этом получить деньги смогут лишь те, кто ранее зарегистрировал автомобиль в ходе переписи автотранспорта, выполненного властями страны.

Тяжелейший экономический и политический кризис в стране, сопровождаемый массовыми волнениями и падением производства, спровоцировал гиперинфляцию в Венесуэле. С января 2017 года по январь 2018 года инфляция в стране превысила 4000%, а уже в феврале ее показатель достиг более чем 6000%. По оценке МВФ, если Каракас не сможет принять меры по стабилизации экономики страны, к концу года падение курса национальной валюты может составить 1000000%. Это сопоставимо с показателями инфляции в Германии после Первой мировой войны или Зимбабве.

Для борьбы с гиперинфляцией Мадуро в конце июля объявил о деноминации боливара с 20 августа. Одновременно он заявил, что курс боливара будет привязан к курсу национальной криптовалюты петро — ее цена, в свою очередь, находится в прямой зависимости от стоимости барреля нефти.