Последнее обновление: 26.11.2019 14:49

Трамп наградил собаку-участника операции по ликвидации лидера ИГ

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме служебного пса по кличке Конан, которого американские военные задействовали в операции по ликвидации лидера террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.

Собаку на поводке вывели на крыльцо Белого дома, где присутствовали журналисты.

«Итак, это Конан. Наверное, самая известная собака в мире. Я многое узнал об этой породе собак. Он обучен, так что если вы откроете рот, то будете атакованы. Вам лучше быть очень, очень осторожными. Я думаю, что Конан точно знал, что происходило», — обратился к журналистам Трамп.

Он сказал, что пса наградили орденом и грамотой.

США сообщили об уничтожении аль-Багдади 27 октября в Сирии. Террорист подорвал себя в тоннеле вместе детьми.

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