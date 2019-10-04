Трамп хочет создать агитпроповскую альтернативу CNN

Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN и другие американские СМИ за подачу информации о Штатах и предложил создать новое медиа для иновещания.

По его мнению, «Радио Свобода» и «Голос Америки» уже не справляются, следует из стенограммы Трампа, опубликованной на сайте Белого дома.

Президент заявил, что за границей ему постоянно говорят, что американские СМИ ненавидят США, передает РБК.

«Это просто позор. Знаете, за пределами США CNN гораздо важнее, чем в Штатах. И многое из того, что вы видите здесь, транслируется на весь мир. Раньше у нас были «Радио Свобода» и «Голос Америки». Мы делали это, чтобы показать нашу страну», — добавил он, отметив, что сейчас с трансляцией за рубеж дела идут «не слишком хорошо».

По мнению Трампа, CNN сильно вредит США и стране нужно создать новое СМИ, которое будет передавать «настоящие новости». «Нам действительно стоит что-то с этим делать», — добавил президент США. «Взять действительно талантливых людей и обрести настоящий голос, а не фальшивый», — сказал он.

Директор «Голоса Америки» Аманда Беннет в ответ на заявления Трампа сказала, что радиостанция гордится своей миссией предоставлять объективные, достоверные новости странам по всему миру и рассказывать о США за границей.

Трамп регулярно критикует американские СМИ и, в частности, телеканал CNN.