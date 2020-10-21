Оператор А1 назвал причины снижения прибыли в евро в III квартале 2020 года

Негативное изменение курсов иностранных валют и девальвационные ожидания снизили EBITDA белорусского оператора связи А1 в евро. В финансовом отчете за III квартал 2020 года A1 Telekom Austria Group, частью которого является А1 Беларусь, указано, что этот показатель в евро снизился на 13,6%.

Основной причиной снижения прибыли до налогообложения в евро компания называет девальвацию белорусского рубля, которая в свою очередь была спровоцирована неопределенной политической ситуацией и таким экономическим фактом как отток депозитов из банковской системы.

Отчет A1 уже разошелся по байнету, и ряд белорусских медиа узрел в подобной «откровенности» демократичный дух компании с австрийским капиталом. Но ничего революционного компания не сделала. Просто будучи большой и публичной структурой на международном рынке, A1 Telekom Austria Group в своих отчетах согласно требованиям МФСО указывать все, в том числе и негативные факторы, так или иначе повлиявшие на выручку и прибыль. Также, еще в июне поступил и российский Газпромбанк, раскрыв в отчетности ситуацию вокруг Белгазпромбанка.

Так, A1 Telekom Austria Group указывает, что 9-11 августа в Беларуси вообще был цифровой blackout, что «в течение августа и сентября всем операторам было приказано сократить емкость своей мобильной сети в Минске», что в последнее время власти используют систему SMS-вещания в качестве госканала для рассылки уведомлений о нарушении национальной безопасности.

В отчете также говорится о том, что А1 стал первым оператором, публично сообщившим о перебоях в предоставлении услуг из-за недоступности соответствующих услуг у государственных провайдеров, которые являются единственными операторами, поддерживающими внешний шлюз.

При этом, A1 Беларусь, будучи оператором связи с европейским капиталом, исправно выполнял требования государственных уполномоченных органов. Со временем, но отнюдь не сразу, оператор начал информировать граждан о введении очередных ограничений на мобильную связь, однако ни разу не попытался подробно разъяснить, какая государственная структура требует введения ограничений и на основании каких законодательных актов.

Кроме того, слово «ограничение» не совсем отражает реальную ситуацию. Например, еще в сентябре работал лайфхак «как иметь доступ в интернет, находясь с самой гуще протестной колонны». Для этого нужно было переключить мобильный телефон в режим «только 2G». Последние 3-4 недели этот лайфхак не проходит, поскольку оператор не просто ограничивает, но, похоже, полностью отрубает сервис передачи данных: телефон всё время транслирует жизнерадостное сообщение «Connecting to network…»

A1 сообщает, что возместил мобильным абонентам ограничения интернет-услуги пропорционально ежемесячной плате, также предоставив бесплатно SMS, голосовые и data-пакеты. Однако, компания не указала, что компенсации осуществлялись в одностороннем порядке, то есть без согласования с абонентами, и отказаться от них возможно только через суд, поскольку подобные электронные обращения A1 попросту отфутболивает стандартными отписками. Нет в отчете и упоминания о том, что собственно все компенсации начислялись и начисляются по (очень настойчивой) рекомендации Минсвязи РБ.

Неудивительно, что компания признает, что «ситуация сказалась на росте недовольства и жалоб в адрес оператора».

Тем не менее, EBITDA белорусской дочки австрийской компании в III квартале 2020 года в белорусских рублях выросла на 11,2%. В отчете говорится, что основным фактором увеличения прибыли стал рост продаж терминального оборудования. EBITDA выросла бы до небес, если бы власти позволили оператору поднять тарифы для компенсации последствий девальвации белорусского рубля как весной фоне эпидемии коронавируса, так и в августе из-за протестного поведения населения.

Несмотря на вылитый в отчете негатив, в документе нет намека на то, что австрийский оператор подумывает об уходе из политически нестабильной и зарегулированной, диктаторской Беларуси. Да и зачем, ведь белорусская дочка уверенно входит в топ-10 налогоплательщиков Минска и ведет переговоры с властями о строительстве сети 5G.