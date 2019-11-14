Последнее обновление: 14.11.2019 13:25

Facebook за полгода удалил 3,2 млрд. фейковых аккаунтов

Соцсеть Facebook удалила 3,2 млрд поддельных аккаунтов в период с апреля по сентябрь. Это чуть больше, чем за предыдущие полгода. Тогда цифра составила 3 млрд.

Почти все фальшивки были закрыты до того, как смогли стать активными. В компании подсчитали, что порядка 5% из 2,45 млрд аккаунтов — подделка, передает AP.

Ранее Facebook сообщил об удалении 66 аккаунтов, 83 страниц и 11 групп, а также 12 аккаунтов в Instagram за скоординированную кампанию дезинформации, направленную на африканские государства Мозамбик, Мадагаскар, ЦАР, ДРК, Кот-д`Ивуар, Камерун, Судан и Ливию. Проверка, проведенная Facebook при поддержке Стэнфордского университета, показала, что эта кампания дезинформации исходила из России, отмечает КоммерсантЪ.

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