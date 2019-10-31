Facebook заблокировал африканские аккаунты российских троллей

Facebook в среду сообщил, что заблокировала три сети российских аккаунтов, которые пытались влиять на внутреннюю политику восьми стран Африки и связанных с российским бизнесменом, обвиняемым в попытках вмешательства в выборы президента США.

Как следует из сообщения, активность аккаунтов была нацелена на людей в Мадагаскаре, Центральноафриканской республике, Мозамбике, Демократической Республике Конго, Кот-д’Ивуаре, Камеруне, Судане и Ливии. По данным Facebook, три сети использовали почти 200 фейковых аккаунтов в соцсети для того, чтобы охватить более миллиона подписчиков в восьми африканских странах, передает Reuters.

Все аккаунты имеют связь с “компаниями, связанными с российским инвестором Евгением Пригожиным”. Юристы Конкорд менеджмент и консалтинг (основной бизнес Пригожина) не ответили на запрос Рейтер о комментарии, однако ранее они отрицали любую незаконную деятельность.

В некоторых африканских странах управляемые россиянами сети аккаунтов для лучшей маскировки работали с местными жителями, сказал глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер.

“Это похоже на объединение сил”, - сказал он Рейтер. “Похоже, что местные игроки, которые участвовали в этом, знали кто стоит за операцией”.

Facebook отказался назвать имена местных жителей или организаций, работавших с аккаунтами, а также компании, связанные с Пригожиным, известного в российских СМИ как повар Путина из-за организации кремлевских банкетов.

При этом исследователи Стэнфордского университета, сотрудничавшие с Facebook в рамках расследования, сказали, что среди обнаруженных компаний была частная военная компания, известная как группа Вагнера, которая участвовала в тайных военных операциях в Сирии и на Украине по поручению Кремля.

В прошлом году Рейтер сообщал, что группа расширила свою деятельность в странах, включая Центральноафриканскую республику, для усиления российского влияния в Африке.

Российские власти отвергали, что они стоят за операциями группы Вагнера и неоднократно отрицали обвинения Запада во вмешательстве в выборы. Кремль и Конкорд менеджмент и консалтинг в среду не ответили оперативно на запросы Рейтер. Общедоступной информации о группе Вагнера нет, она никогда не давала комментариев о своей деятельности. Пригожин ранее отрицал связи с группой Вагнера.

Заблокированные за вмешательство в Африке кампании публиковали сообщения с местными новостями, геополитическими проблемами и новостями государственных СМИ России, сообщил Facebook. Некоторые из аккаунтов активны еще с 2014 года.

Они также тратили на рекламу, но, по оценкам Facebook, общая сумма составила менее $90.000.

Сотрудники исследовательской лаборатории Стэнфордского университета сообщили, что сеть аккаунтов использовала различные методы в разных странах.

Часть аккаунтов поддерживала конкретную партию или кандидата, в том время как другая часть – разных лиц. В других случаях страницы создавались для поддержки деятельности группы Вагнера или российских сделок в сфере природных ресурсов.

В Судане “основная часть аккаунтов поддерживала правительство, но не так очевидно. Стратегия была разная во всех странах”, - сказала научный сотрудник Стэнфордской лаборатории Шелби Гроссман.