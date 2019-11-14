Зеленский назвал отменой экономического рабства проект закона о земле

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил народных депутатов за то, что они в первом чтении приняли законопроект об открытии рынка земли, сравнив прохождение законопроекта в Раде с отменой экономического рабства.

"Привет всем! Я хочу поблагодарить каждого нашего депутата от "Слуги народа". Сегодня была очень тяжелая работа. Мы сегодня сделали, и я, и вы, мы, сейчас еще даже не осознаем, что вы действительно отменили экономическое рабство. Каждый украинец станет собственником своей земли. И я думаю, это обязательно запишут в учебниках истории, автором которого стал каждый из вас. Спасибо вам", - сказал Зеленский в видеообращении.

Как сообщалось, в среду Верховная Рада Украины одобрила законопроект, запускающий рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года. За принятие соответствующего законопроекта в первом чтении проголосовали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно проекту закона до 1 января 2024 года украинские физические и юридические лица смогут приобретать права собственности на сельскохозяйственную землю. Также в порядке исключения это смогут делать и иностранные граждане или компании, которые уже по меньшей мере три года пользуются украинскими землями (например, брали их в аренду).