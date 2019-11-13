Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о рынке земли

Верховная Рада одобрила законопроект, запускающий рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года. За принятие соответствующего законопроекта в первом чтении проголосовали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно проекту закона до 1 января 2024 года украинские физические и юридические лица смогут приобретать права собственности на сельскохозяйственную землю. Также в порядке исключения это смогут делать и иностранные граждане или компании, которые уже по меньшей мере три года пользуются украинскими землями (например, брали их в аренду).

Законопроект предусматривает и некоторые ограничения. В частности, в одних руках может находиться не более 35% земель территориальной общины (первичный орган местного самоуправления на Украине) и не более 8% области, а также не более 0,5% всех сельскохозяйственных земель страны. Нарушение этих требований может стать поводом для принудительного отчуждения земель.

Предполагается, что в случае продажи земельного участка преимущественное право на его приобретение будет предоставлено арендатору, если он готов заплатить соответствующую цену.

Согласно прогнозам Всемирного банка, открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долларов.