Украина проведет референдум по вопросу продажи земли иностранцам

Иностранные граждане смогут покупать на Украине земли сельхозназначения, только если так решит народ на всеукраинском референдуме.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

По словам Зеленского, сегодня государство не создало условий для того, чтобы граждане республики являлись полноценными собственниками земли, как это гарантирует статья Конституции, названная президентом «большим обманом».

В связи с этим, пообещал президент, между первым и вторым чтением в действующий проект закона добавят правки, позволяющие продавать и покупать земли лишь гражданам, а также местным компаниям, которые ими основаны, передает РБК.

«Иностранцы и компании, которые имеют среди основателей иностранцев, получат право покупать украинские земли, украинские земельные участки только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме», — сказал Зеленский.

Президент добавил, что соответствующий пункт будет содержаться в законе. В ближайшее время его разработает и примет Верховная рада. Закон, по словам Зеленского, «четко установит виды и механизмы референдума».

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что после реформы, намеченной на лето 2020 года, иностранцы смогут приобретать сельскохозяйственные земли, если зарегистрируются как юрлица и будут платить налоги.

Тогда он отметил, что украинские компании и граждане смогут купить участок де-юре. По словам Гончарука, рынок земли не откроют, пока на законодательном уровне не установят сниженную кредитную ставку для граждан Украины, желающих приобрести землю. Премьер заявил, что в сотрудничестве со Всемирным банком рассматривается 25 сценариев открытия земельного рынка. Власти планируют выбрать тот, который обеспечит максимальный экономический рост.

О планах провести земельную реформу Зеленский объявил в августе. Мораторий на продажу земель сельхозназначения действует с 2001 года. В 2018 году Европейский суд по правам человека постановил, что запрет на покупку и продажу земель на Украине нарушает конвенцию о правах человека.