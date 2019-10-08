Продажу земли поддерживают 19% украинцев – соцопрос

На сегодняшний день 19% украинцев поддерживают введение продажи земли, 73% опрошенных - против этой инициативы, остальные не определились, говорится в исследовании Социологической группы “Рейтинг”.

Как отметил руководитель Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович, количество сторонников рынка земли постепенно росло с 2012 года, передает УНИАН.

“В 2012 году сторонников продажи земли было 9%, сейчас - 19%. Количество сторонников потихоньку растет. При этом количество противников, можно сказать, не изменилось - в 2012 году было 77%, сейчас 73%”, – сказал он.

Согласно результатам исследования, относительно высокий уровень поддержки старта рынка земли среди более молодых и состоятельных респондентов, владельцев паев, которые их самостоятельно обрабатывают. Но даже в этих категориях количество противников инициативы составляет не менее 60%.

Продажу земли иностранцам поддерживают еще меньше - всего 13%, против этого - 81% опрошенных. По мнению более 40% украинцев, самый большой риск введения рынка земли связан с выкупом ее иностранцами.

Как заявил Антипович, украинцы не будут готовы к продаже земли, пока не будет гарантий, что земли останутся в собственности Украины.

“Однозначно можно сейчас говорить о том, что украинцы против продажи земли, и в первую очередь - против продажи земли иностранцам. Если законодательством будут настроены механизмы, позволяющие сохранить земли, в государственной или частной собственности, но в Украине, тогда на эту тему можно будет общаться с гражданами”, – сказал он.

Также, согласно опросу, 74% украинцев считают, что решение о введении продажи земель сельскохозяйственного назначения в Украине должно приниматься на всеукраинском референдуме.

Исследование “Отношение украинцев к внедрению продажи земли” было проведено среди 2000 респондентов от 18 лет и старше в областях, подконтрольных Украине. Сроки проведения исследования: 28 сентября -1 октября 2019 года. Ошибка репрезентативности - не более 2,2%.